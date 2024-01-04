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AH股新聞

04/01/2024 09:31

《駐京專電》工信部等１１部門開展「信號升格」，加強網絡覆蓋

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》工信部等十一部門日前印發《關於開展「信
號升格」專項行動的通知。其中提到，到２０２５年底，超過１２萬個重點場所實現移動網絡深
度覆蓋、３萬公里鐵路和５０萬公里公路、２００條地鐵線路實現移動網絡連續覆蓋。５Ｇ網絡
覆蓋深度和廣度持續完善，５Ｇ流量占比顯著提升。
　　到２０２４年底，超過８萬個重點場所實現移動網絡深度覆蓋，２﹒５萬公里鐵路和３５萬
公里公路、１５０條地鐵線路實現移動網絡連續覆蓋。移動網絡下行均值接入速率不低於
２００Ｍｂｐｓ，上行均值接入速率不低於４０Ｍｂｐｓ，卡頓、時延等主要業務指標加快改善
，移動網絡達標速率占比不低於９０％。
　　到２０２５年底，超過１２萬個重點場所實現移動網絡深度覆蓋、３萬公里鐵路和５０萬公
里公路、２００條地鐵線路實現移動網絡連續覆蓋。５Ｇ網絡覆蓋深度和廣度持續完善，５Ｇ流
量占比顯著提升。移動網絡下行均值接入速率不低於２２０Ｍｂｐｓ，上行均值接入速率不低於
４５Ｍｂｐｓ，卡頓、時延等主要業務指標全面優化，移動網絡達標速率占比不低於９５％

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