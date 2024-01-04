《經濟通通訊４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



引導「長錢長投」綜合舉措有望出台

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近期，不少市場機構的預測觀點，折射出對２０２４年Ａ股市場資金面向好的期待。業界預期，

２０２４年投資端改革將迎來更多實質舉措落地，優化「長錢」入市環境、引導「長錢長投」的

綜合舉措有望研究出台；同時，促進投融資動態平衡將被置於更加突出位置，一二級市場的逆周

期調節會進一步發力。



財政部：優化財政文化資金支出結構

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財政部３日發布的《國務院關於財政文化資金分配和使用情況的報告》顯示，２０２３年，全國

財政文化資金預算安排３９３３﹒７億元（人民幣．下同），比２０２２年增加３５﹒８億元。

其中，一般公共預算支出３８９６﹒６億元，比２０２２年增加３０﹒７億元，有力保障了重點

項目支出。



八部門推進磷資源高效高值利用

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工信部、發改委、科技部、自然資源部等八部門日前發布《推進磷資源高效高值利用實施方案》

。工信部原材料工業司相關負責人表示，出台《實施方案》，旨在加強全產業鏈統籌規劃，引導

磷化工產業加快轉型升級，提升磷資源可持續保障能力和高效高值利用水平，實現高質量發展。





《上海證券報》



多地出台強企業重創新系列舉措

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近日，工信部加緊部署，扛牢實現新型工業化這個關鍵任務。各地也在促進工業經濟平穩增長、

推動產業結構優化升級、加快建設世界一流企業等方面發力，匯聚加快推進新型工業化的強大合

力。



從訂單中看２０２４年中國經濟新動能

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新年伊始，多家上市公司簽下億元級訂單合同，為２０２４年全年高質量發展注入活力和信心。

其中，大型基建項目占據了百億級訂單的主要份額，而國資央企控股的上市公司則是百億級「大

單」的主力軍。



２０２３年Ａ股股權激勵全景圖

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上海榮正企業咨詢服務集團３日發布《２０２３年度Ａ股上市公司股權激勵實踐情況統計與分析

報告》。報告顯示，２０２３年，Ａ股股權激勵市場雖然整體回落，但多期激勵仍在穩步提升，

股權激勵邁入「常態化」時代。





《證券時報》



踐行挑大梁，經濟大省「打樣」高質量發展

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２０２４年是新中國成立７５周年，做好經濟工作意義重大。作為經濟發展的「火車頭」，廣東

、江蘇、浙江、山東、河南、四川六個經濟大省紛紛表態將「真正挑起大梁」，不僅要從量上貢

獻經濟增長點，更要聚焦高質量發展這一首要任務，為穩定全國經濟作出更大貢獻。



八部門推進磷資源高效高值利用

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工信部等八部門３日發布《推進磷資源高效高值利用實施方案》，科學調控磷礦開發強度，改造

提升傳統產業，突破關鍵材料，培育優質企業梯隊，引導磷化工產業加快轉型升級，提升磷資源

可持續保障能力和高效高值利用水平。



提高乘數效應，ＰＳＬ「活水」穩投資

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在近日召開的貨幣政策委員會季度例會上，談及「增強政府投資和政策激勵的引導作用」時，新

增了「提高乘數效應」的表述。從１月２日公告ＰＳＬ「重出江湖」的消息看，實現乘數效應提

高的工具中少不了ＰＳＬ。（ｌｃ）

