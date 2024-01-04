《神州經脈》美聯儲１２月會議紀要顯示，官員一致認為利率一段時間內仍需維持高位，外

圍股市下跌，氣氛亦傳導至滬深股市，在外資快速流出Ａ股下，今日（４日）多個權重板塊領跌

，滬綜指盤中跌幅持續擴大，午後一度跌超過１％，幸尾盤外資流出收窄市況有修復，全日收市

跌幅收窄至０﹒４３％，報２９５４﹒３５點，不過深成指仍挫１﹒２４％，創業板指更插

１﹒８％。

同樣值得留意的是交投快速萎縮，兩市全日成交僅得６７３７億元（人民幣．下同），按日

減少８﹒７％，創去年１２月２７日以來新低，當時正值香港聖誕節假期；外資循陸股通淨流出

３９億元。

人民銀行今日進行１５０億元７天期逆回購，淨回籠５８５０億元，連續三個交易日收水２

萬億元。

儘管去年１２月財新中國服務業ＰＭＩ創五個月新高，在美指維持偏強下，人民幣兌一美元

即期匯率（ＣＮＹ）今日一度跌逾１６０點逼近７﹒１６關口，收報７﹒１５２０，較上個交易

日４時３０分收盤價跌８６點子，三連跌，創去年１２月１３日以來三周新低，全日在

７﹒１４９２至７﹒１５９８之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０９９７，較上個交易日小升５點子，暫離一周低點，與

市場預測偏離仍超５００點，上個交易日報７﹒１００２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ ２０２３年底１２月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５２﹒９，

較上月升１﹒４個百分點，為近五個月來最高，亦優於預期的５１﹒６。其中，新訂單整體增速

創６月以來最高紀錄，新出口訂單量增速刷下半年最高紀錄；用工增速雖輕微，卻是三個月來首

次回升。２０２３年全年，財新中國服務業ＰＭＩ均位於擴張區間，顯示服務業景氣度持續修復

。此前公布的２０２３年１２月財新中國製造業ＰＭＩ微升０﹒１個百分點至５０﹒８，連續兩

個月位於擴張區間。兩大行業ＰＭＩ同時攀升，帶動財新中國綜合ＰＭＩ從上月的５１﹒６升至

１２月的５２﹒６，錄２０２３年６月以來六個月最高。



２﹒ 惠譽下調中國４家資產管理公司評級，反映政府支持減弱預期，並將其中３間列入負面觀

察。中國信達資產管理及中國東方資產管理的發行人違約評級由「Ａ」下調至「Ａ－」；中國華

融資產管理及中國長城資產管理的發行人違約評級由「ＢＢＢ＋」調低至「ＢＢＢ」。中國信達

評級展望「穩定」，其餘３家資產管理公司列入負面觀察。



３﹒ 官媒《中國證券報》頭版頭條文章引述市場觀點指，２０２４年投資端改革將迎來更多實

質舉措落地，引導「長錢長投」的綜合舉措有望研究出台；報道更指出，不少機構對保險、銀行

理財等資金加快入市抱以樂觀預期。中信建投證券估計，理財產品貢獻的增量資金可能達到

１２００億元。



４﹒ 中國民航局表示，去年全行業共完成旅客運輸量６﹒２億人次，同比增１４６﹒１％，恢

復至２０１９年的９３﹒９％；國際客運航班從年初的每周不到５００班恢復至目前４６００餘

班，增長９﹒６倍，復航國家數量達疫情前８９﹒２％。今年，民航將全面拉動航空市場需求，

力爭完成旅客運輸量６﹒９億人次，同比增１１％。此外，今年將加強國際合作，推動國際市場

加快恢復，包括推進中美直航航班大幅增加，提升國際航班出入境效率等。今年民航還將推動國

產民機性能持續提升，推進Ｃ９１９飛機ＥＡＳＡ認可審查，推動國產民機走出國門。



５﹒ 中國債券信息網發布的公告顯示，２０２４年，將有中國銀行、民生銀行、工商銀行、農

業銀行等１５家商業銀行面臨無固定期限資本債券贖回，合計規模近５７００億元。這也是商業

銀行自２０１９年發行永續債以來首度贖回該類債券。永續債與二級資本債作為商業銀行常見的

外源資本補充工具，有利於商業銀行提高資本充足率。但業內人士指，永續債並非「真永續」，

發行人在滿足贖回條件後通常會進行贖回，若是不贖回，不僅需要承擔５年後基準利率的不確定

性帶來的融資成本上升風險，也會由此產生部分負面影響。



６﹒ 據《路透》引述消息人士透露，部分全國性銀行近期對中小銀行業務加強風險排查，包括

縮短同業拆借期限、提高抵質押物標準等，旨在控制對中小銀行風險敞口。從地域來分，國有大

行格外關注來自黑龍江、吉林、遼寧、內蒙等債務負擔較重區域的中小銀行。消息更指有金融機

構甚至停止與資產規模４００億美元（折合約２８６０億元人民幣）以下的中小金融機構進行業

務往來。分析指，中小銀行一直高度依賴銀行間市場進行融資，若這些銀行在金融市場業務進一

步受限，可能會增加其流動性管理的難度。



７﹒ 據乘聯會初步預估，２０２３年１２月乘用車市場零售２３６﹒１萬輛同比增長９％，環

比增長１４％；全年累計零售２１７０﹒６萬輛，同比增長６％。２０２３年１２月全國乘用車

廠商批發２７９﹒６萬輛，同比增長２４％，環比增長１０％；全年累計批發２５６１﹒１萬輛

，同比增長１０％。２０２３年１２月新能源車市場零售９３﹒６萬輛，同比增長４６％，環比

增長１１％；全年累計零售７７４﹒４萬輛，同比增長３６％。



８﹒ 涉嫌違規寄遞煙花爆竹，圓通速遞、韻達速遞、京東物流三家快遞遭國家郵政局市場監管

司與應急管理部、公安部相關司局聯合約談。三家快遞被要求組織開展拉網式排查整治，嚴防煙

花爆竹等易燃易爆物品流入寄遞渠道。（ｓｌ）

