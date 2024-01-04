《鍾之日記》１月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲１２月會議紀要顯示，官員一致認為利率一段時間內仍需維持高位，外圍股市下跌，

氣氛亦傳導至滬深股市，在外資快速流出Ａ股下，多個權重板塊領跌，滬綜指盤中跌幅持續擴大

，午後一度跌超過１％，幸尾盤外資流出收窄市況有修復，全日收市跌幅收窄至０﹒４３％，報

２９５４﹒３５點，不過深成指仍挫１﹒２４％，創業板指更插１﹒８％。

同樣值得留意的是交投快速萎縮，兩市全日成交僅得６７３７億元人民幣，按日減少

８﹒７％，創去年１２月２７日以來新低，當時正值香港聖誕節假期；外資循陸股通淨流出３９

億元人民幣。

人民銀行今日進行１５０億元人民幣７天期逆回購，淨回籠５８５０億元，連續三個交易日

收水２萬億元人民幣。



＊美股科技巨頭連跌，港股也不穩＊



華爾街股市周三（３日）延續２０２４年開局疲軟之勢，聯儲局１２月會議紀要顯示，決策

者並非外界預期中鴿派，認同要將緊縮性政策維持「一段時間」。道指收跌２８４點，美股七大

科技股已經連跌四個交易日，創下了一個月來最長紀錄。

港股先升後回，恒指高開２６點已為全日高位，之後倒跌，午後最多跌１３０點，全日微跌

收市。恒指最終收報１６６４５，跌不足１點，主板成交近７０４億元。



＊比亞迪空軍集結，股價仍有支持＊



比亞迪（０１２１１）去年達到３００萬輛的銷量目標，第四季更售出超過５２萬輛純電動

車，較特斯拉多出超過３萬輛，可喜可賀。不過比亞迪今年要在高基數的情況下再尋求突破，而

且中國汽車市場面臨飽和問題，情況將困難得多，市場人士也是這麼想的。據外媒引述數據指，

截至１月１日，比亞迪沽空比率升至５﹒５％，為９月以來新高，反映市場憂慮比亞迪銷售增長

可能因市場競爭加劇而放緩。比亞迪今日高開１﹒７％後回落，全日跌０﹒５％，報２０９﹒６

元。

摩根士丹利報告稱，比亞迪去年銷量符合指引，但關注折扣優惠是否會維持，予其目標價

２４２元。該行認為，近期鋰價下跌及比亞迪具韌性的海外銷售情況下，應可緩沖今年更進取的

促銷活動。

中國新能源汽車市場群雄逐鹿，合資車廠、特斯拉、比亞迪、新勢力「御三家」，還有來勢

洶洶的華為和小米（０１８１０），市場根本容不下這麼多尊大佛，有人預測部分車企很快將在

存量競爭中被淘汰。

另外，深圳創業板股王寧德時代昨日遭外資淨沽出近４億元人民幣，寧德時代全日價跌３％

，報１５１﹒２元。



＊「長錢長投」保險股分化，惠譽連降四家資產管理評級＊



官媒《中國證券報》頭版頭條文章引述市場觀點指，２０２４年投資端改革將迎來更多實質

舉措落地，引導「長錢長投」的綜合舉措有望研究出台，吹風險資等加速入市。

背負重任的保險股在Ａ場出現急跌行情，其中，中國人壽（０２６２８）

（滬：６０１６２８）Ａ股全日挫４﹒５％，盤中創下超過一年新低，Ｈ股則跌１﹒７％。保險

港股分化，中國太平（００９６６）跌２％

中國平安（０２３１８）跌０﹒３％，中國太保（０２６０１）升０﹒３％，中國財險

（０２３２８）大升３％。

國際評級機構穆迪在上月初下調中國政府信用評級展望至「負面」，不過惠譽評級當時指維

持中國經濟前景展望穩定，惟關注內地債務問題會否惡化。惠譽今日下調中國四家資產管理公司

評級，反映政府支持減弱預期，並將其中三家列入負面觀察。

惠譽將中國信達（０１３５９）及中國東方的發行人違約評級由「Ａ」下調至「Ａ－」；中

國華融（０２７９９）及中國長城的發行人違約評級由「ＢＢＢ＋」調低至「ＢＢＢ」。中國信

達評級展望「穩定」，其餘三家資產管理公司列入負面觀察。惠譽指，等待２０２３年底的財務

數據，以評估進一步財務惡化或政府減少提供支持。

中國信達、中國華融今日均沒升跌。



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