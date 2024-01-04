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AH股新聞

04/01/2024 14:26

《Ａ股焦點》地產股顯著跌，保利發展、新城控股挫近３％

　　《經濟通通訊社４日專訊》滬深地產股顯著下跌，保利發展（滬：６０００４８）瀉
３﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）挫
２﹒３％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒６％，金地集團（滬：６００３８３）跌
２﹒１％，新湖中寶（滬：６００２０８）走低１﹒４％。
　　城投類房企急回吐，雲南城投（滬：６００２３９）瀉５﹒３％，城建發展
（滬：６００２６６）跌４﹒６％，津濱發展（深：０００８９７）、西藏城投
（滬：６００７７３）跌２﹒５％，京投發展（滬：６００６８３）跌２﹒１％，中南建設
（深：０００９６１）跌０﹒８％。
　　據中指研究院統計，２０２３年僅９家房企公布全年銷售目標，其中只有華潤置地
（０１１０９）、越秀地產（００１２３）、建業集團、天地源（滬：６００６６５）４家房企
完成全年目標，其餘５家房企均未完成全年銷售目標，包括龍頭房企中海地產和招商蛇口。中指
研究院指出，隨著行業進入調整期，近年來越來越多企業不再增加銷售目標、追求規模化發展，
轉而通過主動管控銷售規模，追求更加平穩的發展。（ｅｙ）

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