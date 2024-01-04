《經濟通通訊社４日專訊》滬深地產股顯著下跌，保利發展（滬：６０００４８）瀉

３﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）挫

２﹒３％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒６％，金地集團（滬：６００３８３）跌

２﹒１％，新湖中寶（滬：６００２０８）走低１﹒４％。

城投類房企急回吐，雲南城投（滬：６００２３９）瀉５﹒３％，城建發展

（滬：６００２６６）跌４﹒６％，津濱發展（深：０００８９７）、西藏城投

（滬：６００７７３）跌２﹒５％，京投發展（滬：６００６８３）跌２﹒１％，中南建設

（深：０００９６１）跌０﹒８％。

據中指研究院統計，２０２３年僅９家房企公布全年銷售目標，其中只有華潤置地

（０１１０９）、越秀地產（００１２３）、建業集團、天地源（滬：６００６６５）４家房企

完成全年目標，其餘５家房企均未完成全年銷售目標，包括龍頭房企中海地產和招商蛇口。中指

研究院指出，隨著行業進入調整期，近年來越來越多企業不再增加銷售目標、追求規模化發展，

轉而通過主動管控銷售規模，追求更加平穩的發展。（ｅｙ）

