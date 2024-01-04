《經濟通通訊社４日專訊》官媒《中國證券報》頭版頭條文章引述市場觀點指，２０２４年

投資端改革將迎來更多實質舉措落地，引導「長錢長投」的綜合舉措有望研究出台；同時，促進

投融資動態平衡將被置於更加突出位置，一二級市場的逆周期調節會進一步發力。

文章指，公募基金仍將構成２０２４年Ａ股市場增量資金的重要來源。在中信證券看來，

２０２４年主動權益基金有望逐步摒棄過去長期堅守主題賽道的思維方式，採取更加主動積極的

布局策略。

而私募基金倉位現已降至階段性低位，未來觸底回升的可能性在增加。中信建投表示，近期

，一些私募基金經理對Ａ股的投資信心有所增強，反映出私募基金投資熱情在上升。

同時，不少機構對保險、銀行理財等資金加快入市抱以樂觀預期。中信建投證券估計，理財

產品貢獻的增量資金可能達到１２００億元人民幣。



＊高盛：今年北向資金淨流入Ａ股約１５０億美元＊



對於外資的預期，多家機構認為，外資投資可能迎來邊際改善。高盛首席中國股票策略師劉

勁津預計，２０２４年北向資金淨流入Ａ股規模約１５０億美元。中信建投證券同樣對２０２４

年Ａ股市場外資投資持相對樂觀態度，預計全年貢獻約２０００億元人民幣的增量資金。

中信建投證券首席策略官陳果給出了多項理由，如美國聯儲局加息周期逐步結束，全球流動

性環境有望改善；中國經濟步入復甦周期；當前外資配置中國資產的比例處於較低水平，具備回

歸正常的空間等。（ｌｃ）

