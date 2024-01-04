《經濟通通訊社４日專訊》上海榮正企業諮詢服務集團昨日發布的《２０２３年度Ａ股上市

公司股權激勵實踐統計與分析報告》顯示，２０２３年全年，Ａ股股權激勵計劃總公告數為

６６６個，涉及６５１家上市公司，較２０２２年的７４３家下降１２﹒６％。其中，首期公告

數量為３０７個，較２０２２年下降１５﹒１９％；多期公告數量為３５９個，較２０２２年下

降１０﹒２５％。全年度股權激勵市場呈現「整體市場持續回落，多期激勵穩步提升」的特點。

從行業分布來看，２０２３年Ａ股上市公司公告股權激勵計劃數量最多的行業依然是製造業

，達４７２個計劃，佔比７０﹒８７％；信息傳輸、軟件和信息技術服務業僅次於製造業，公告

１０１個計劃，佔比１５﹒１７％；其次是科學研究和技術服務業，分別各公告２１個計劃，佔

比３﹒１５％。

製造業成為推動股權激勵業務最廣泛的行業，一方面是因為該行業本身上市公司體量最大，

另一方面也是因為中國傳統製造業在面臨現代工業的轉型升級過程中對核心人才的需求日益攀升

。並且得益於互聯網產業的發展及信息化資源的普及，信息傳輸、軟件和信息技術服務業成為推

動股權激勵業務僅次於製造業的第二大行業。

在未來股價及業績不明朗情況下，部分有意向實施股權激勵的上市公司選擇謹慎觀望。同時

，員工持股計劃公告總量也大幅回落，據２０２３年公告數據顯示，員工持股計劃從去年的

２９１個下降到２１２個，降幅達２７﹒１５％。隨著廣義股權激勵的規範程度不斷提高，愈來

愈多的公司選擇員工持股計劃，股權激勵漸顯多元化發展趨勢。（ｌｃ）

