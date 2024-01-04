《經濟通通訊社４日專訊》中國債券信息網發布的公告顯示，２０２４年，將有中國銀行

（０３９８８）（滬：６０１９８８）、民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）、工商

銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）等

１５家商業銀行面臨無固定期限資本債券贖回，合計規模近５７００億元人民幣。這也是商業銀

行自２０１９年發行永續債以來，首度贖回該類債券。

作為國內首家發行永續債的商業銀行，中國銀行已發布相關公告，將於１月２９日全額贖回

４００億元人民幣永續債。此後，民生銀行、華夏銀行、浦發銀行、工商銀行、農業銀行、渤海

銀行、交通銀行等銀行陸續跟進。

長期以來，永續債與二級資本債作為商業銀行常見的外源資本補充工具，有利於商業銀行提

高資本充足率。但業內人士指，永續債並非「真永續」，發行人在滿足贖回條件後通常會進行贖

回，若是不贖回，不僅需要承擔５年後基準利率的不確定性帶來的融資成本上升風險，也會由此

產生部分負面影響。

另外，值得注意的是，銀行的二級資本債同樣面臨贖回壓力。２０２３年以來已有多家銀行

發布二級資本債不贖回公告。中債資信金融行業研究團隊表示，不贖回銀行多為資產規模較小、

資產質量較差、資本充足水平較低的中小商業銀行，其不贖回二級資本債的核心原因是其本身存

在一定資本缺口，尤其是還原真實資產質量後資本補充壓力更大；同時較差的盈利能力無法提供

有效的內源性資本補充，疊加較弱的股東支持和市場認可度導致通過股東增資或再融資補充資本

的渠道受阻。（ｌｃ）

