《經濟通通訊社４日專訊》在部分城商行跟進大行、股份行下調定存掛牌利率後，有多家上

市農商行在開年也跟進調整。新年伊始，常熟銀行（滬：６０１１２８）、蘇農銀行

（滬：６０３３２３）等上市農商行最新下調了定存掛牌利率，最高下降２５點子。

其中，常熟銀行定期存款中３個月、半年、１年、２年、３年、５年整存整取最新的執行利

率分別為１﹒３１％、１﹒５５％、１﹒７％、１﹒９％、２﹒３％、２﹒３％，利率降幅與大

行相同，１年以及以內下調１０點子，２年期下調２０點子，３年、５年期下調２５點子。

蘇農銀行３個月、半年、１年、２年、３年、５年定期存款最新的執行利率分別為

１﹒３５％、１﹒５５％、１﹒８％、２﹒０５％、２﹒４％、２﹒４％，其中２年、３年、５

年期定存掛牌利率有所下調，下調幅度分別為５點子、１５點子、１５點子。

業內人士指，地方性銀行存款利率調整一般晚於全國性銀行，銀行降低存款掛牌利率旨在降

低銀行負債成本，穩定銀行息差，且長端存款利率下調幅度更多，不同銀行的調整時間和幅度等

也會根據自身以及參考同類銀行情況有所差異。（ｌｃ）

