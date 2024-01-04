《經濟通通訊社４日專訊》國家發展改革委１月２日至３日在福建省晉江市組織召開「創新

發展『晉江經驗』 促進民營經濟高質量發展」會議，要從加快推進民營經濟促進法立法進程、

健全完善多層次常態化溝通交流機制、加強項目推介，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工

程項目和補短板項目建設等六方面採取更多務實舉措，努力讓民營企業有感有得。

晉江位於福建泉州，當地９７％以上企業是民營企業，是一個縣級市，以福建省１╱２００

的土地面積創造全省近１╱１６的ＧＤＰ。



＊鄭柵潔：民營經濟成推動經濟發展的重要支撐＊



國家發改委主任鄭柵潔強調，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。民營經濟

作為推動中國式現代化的生力軍，發展趨勢長期向好，前景廣闊、機遇無限。民營經濟已經成為

推動經濟持續健康發展的重要支撐、科技創新的重要載體、暢通國內國際雙循環的重要主體、增

進民生福祉的重要力量。

會議指出，必須不斷創新發展「晉江經驗」，切實把黨中央、國務院關於促進民營經濟發展

壯大的各項決策部署落到實處。要固根本、穩預期，下大力氣築牢法治保障，勇擔當、善作為，

下大力氣優化發展環境，破壁壘、助成長，下大力氣解決突出問題，強信心、利長遠，下大力氣

營造良好氛圍，促進民營經濟高質量發展。（ｒｙ）

