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AH股新聞

04/01/2024 14:06

《中國監管》三部門約談圓通、韻達及京東物流，涉違規寄遞煙花

　　《經濟通通訊社４日專訊》近日，國家郵政局市場監管司與應急管理部、公安部相關司局對
涉嫌違規寄遞煙花爆竹的圓通速遞（滬：６００２３３）、韻達速遞（深：００２１２０）、京
東物流（０２６１８）三家快遞企業進行聯合約談。
　　約談指出，根據相關規定，煙花爆竹等易燃易爆物品屬於國家明令禁止寄遞物品。在近期檢
查和辦案中發現，一些企業和人員利用圓通速遞、韻達速遞、京東物流三家企業，通過「互聯網
＋寄遞」方式違規寄遞煙花爆竹，對寄遞渠道和社會公共安全構成嚴重威脅，充分暴露出三家企
業實名收寄、收寄驗視、過機安檢「三項制度」執行不嚴，個別從業人員法紀觀念、安全意識淡
薄，協議客戶安全管理存在漏洞等突出問題。
　
＊要求三企業展開拉網式排查整治＊
　
　　約談要求，圓通速遞、韻達速遞、京東物流要組織開展拉網式排查整治，全面查找「三項制
度」執行、協議客戶安全管理、員工安全教育培訓等方面漏洞隱患，嚴防煙花爆竹等易燃易爆物
品流入寄遞渠道。
　　上月底，全國人大常委會法工委主任沈春耀向十四屆全國人大常委會第七次會議報告
２０２３年備案審查工作情況，提到涉及燃放煙花爆竹的案例。法工委經審查認為，部分地方全
面禁燃煙花爆竹，與全國性的煙花爆竹安全管理條例相關規定不一致，地方需修改禁燃令。經溝
通，制定機關已同意對相關規定盡快作出修改，今年春節煙花爆竹燃放禁令很大機會放鬆。
（ｒｙ）

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