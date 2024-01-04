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AH股新聞

04/01/2024 11:01

《行業數據》內地民航去年旅客運輸量６﹒２億人次，恢復疫前九成

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國民航局公布，２０２３年，全行業共完成旅客運輸量６﹒２
億人次，同比分別增１４６﹒１％，恢復至２０１９年的９３﹒９％。
　　２０２３年，運輸總周轉量１１８８﹒３億噸公里、貨郵運輸量７３５﹒４萬噸，同比分別
增長９８﹒３％及２１％，分別恢復至２０１９年的９１﹒９％、９７﹒６％。（ｃｔ）

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