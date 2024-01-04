《經濟通通訊社４日專訊》中國民航局公布，２０２３年，全行業共完成旅客運輸量６﹒２

億人次，同比分別增１４６﹒１％，恢復至２０１９年的９３﹒９％。

２０２３年，運輸總周轉量１１８８﹒３億噸公里、貨郵運輸量７３５﹒４萬噸，同比分別

增長９８﹒３％及２１％，分別恢復至２０１９年的９１﹒９％、９７﹒６％。（ｃｔ）

