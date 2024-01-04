《經濟通通訊社４日專訊》美聯儲１２月會議紀要顯示，官員一致認為利率一段時間內仍需

維持高位，外圍股市大跌，至於滬深股市今早則窄幅低開，滬綜指低開０﹒０６％，報

２９６５﹒５１點，深成指低開０﹒１４％，創業板指低開０﹒１９％，旅遊股造好，有色、房

地產股走低。

人民銀行今日進行１５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠５８５０億元，連續

三個交易日收水２０１２０億元。

據內媒引述消息人士透露，中國部分全國性銀行近期對中小銀行業務加強風險排查，包括縮

短同業拆借期限、提高抵質押物標準等，旨在控制對中小銀行風險敞口。從地域來分，國有大行

格外關注來自黑龍江、吉林、遼寧、內蒙等債務負擔較重區域的中小銀行。報道引述消息指，有

金融機構甚至停止與資產規模４００億美元以下的中小金融機構進行業務往來。有分析指，中小

銀行一直高度依賴銀行間市場進行融資，若這些銀行在金融市場業務進一步受限，可能會增加其

流動性管理的難度。

官媒《中國證券報》頭版頭條文章引述市場觀點指，２０２４年投資端改革將迎來更多實質

舉措落地，引導「長錢長投」的綜合舉措有望研究出台；同時，促進投融資動態平衡將被置於更

加突出位置，一二級市場的逆周期調節會進一步發力。（ｅｙ）

