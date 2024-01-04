《經濟通通訊社４日專訊》美聯儲１２月會議紀要顯示，官員一致認為利率一段時間內仍需

維持高位，外圍股市下跌，氣氛亦傳導至滬深股市，在外資快速流出Ａ股下，滬綜指盤中跌幅持

續擴大，半日收市跌０﹒８７％，報２９４１﹒４點，深成指挫１﹒４４％，創業板指更跌

１﹒７８％。

同樣值得留意的是交投快速萎縮，兩市半日成交僅得４１３１億元（人民幣．下同），較上

日（３日）同時段的低水平成交還要減少１１﹒７％，陸股通淨流出近６５億元。

人民銀行今日進行１５０億元７天期逆回購，淨回籠５８５０億元，連續三個交易日收水

２０１２０億元。



＊金融股集體震，中小銀行全線跌＊



據外媒引述消息人士透露，中國部分全國性銀行近期對中小銀行業務加強風險排查，包括縮

短同業拆借期限、提高抵質押物標準等，旨在控制對中小銀行風險敞口，有金融機構甚至停止與

資產規模４００億美元（折合約２８６０億元人民幣）以下的中小金融機構進行業務往來。滬深

銀行板塊之中，僅中行（滬：６０１９８８）、工行（滬：６０１３９８）等大行保持不足１％

的升幅，城商行、農商行股價全線跌，寧波銀行（深：００２１４２）挫２﹒９％，杭州銀行

（滬：６００９２６）跌１﹒４％，成都銀行（滬：６０１８３８）跌１﹒３％，西安銀行

（滬：６００９２８）跌１﹒２％，蘭州銀行（深：００１２２７）走低１﹒１％，重慶銀行

（滬：６０１９６３）跌０﹒８％。

官媒《中國證券報》頭版頭條文章引述市場觀點指，２０２４年投資端改革將迎來更多實質

舉措落地，引導「長錢長投」的綜合舉措有望研究出台，吹風險資等加速入市。不過保險股今早

卻出現急跌行情，中國人壽（滬：６０１６２８）瀉３﹒６％，新華保險（滬：６０１３３６）

挫１﹒７％，中國平安（滬：６０１３１８）跌１﹒５％，中國人保（滬：６０１３１９）跌

１﹒２％。



＊白酒股急跌，跨年因素結束＊



跨年因素結束，加上外資今早顯著流出Ａ股，白酒股大跌，酒鬼酒（深：０００７９９）跌

３﹒７％，舍得酒業（滬：６００７０２）跌３﹒６％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌

３﹒２％，洋河股份（深：００２３０４）跌３﹒１％，古井貢酒（深：０００５９６）跌

２﹒９％，五糧液（深：０００８５８）跌１﹒７％，貴州茅台（滬：６００５１９）則跌

１﹒６％。（ｅｙ）

