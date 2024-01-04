《經濟通通訊社４日專訊》陸股通淨流出７２﹒１６億元人民幣，Ａ股市場午後跌勢持續，
滬綜指跌０﹒８９％，報２９４０﹒７點，滬深３００指數挫１﹒４６％，深成指跌１﹒６％，
創業板指插水２﹒０７％。上海Ｂ股跌０﹒４９％，深圳Ｂ股跌１﹒２６％。（ｅｙ）
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04/01/2024 13:51
《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒８９％，深成指跌幅擴大至２％
《經濟通通訊社４日專訊》陸股通淨流出７２﹒１６億元人民幣，Ａ股市場午後跌勢持續，
滬綜指跌０﹒８９％，報２９４０﹒７點，滬深３００指數挫１﹒４６％，深成指跌１﹒６％，
創業板指插水２﹒０７％。上海Ｂ股跌０﹒４９％，深圳Ｂ股跌１﹒２６％。（ｅｙ）
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