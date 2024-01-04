《經濟通通訊社４日專訊》美聯儲１２月會議紀要顯示，官員一致認為利率一段時間內仍需

維持高位，外圍股市下跌，氣氛亦傳導至滬深股市，在外資快速流出Ａ股下，多個權重板塊領跌

，滬綜指盤中跌幅持續擴大，午後一度跌超過１％，幸尾盤外資流出收窄市況有修復，全日收市

跌幅收窄至０﹒４３％，報２９５４﹒３５點，不過深成指仍挫１﹒２４％，創業板指更插

１﹒８％。

同樣值得留意的是交投快速萎縮，兩市全日成交僅得６７３７億元（人民幣．下同），按日

減少８﹒７％，創去年１２月２７日以來新低，當時正值香港聖誕節假期；外資循陸股通淨流出

３９億元。

人民銀行今日進行１５０億元７天期逆回購，淨回籠５８５０億元，連續三個交易日收水２

萬億元。



＊期貨返佣或取消，南華期貨急挫＊



官媒《中國證券報》頭版頭條文章引述市場觀點指，２０２４年投資端改革將迎來更多實質

舉措落地，引導「長錢長投」的綜合舉措有望研究出台，吹風險資等加速入市。不過保險股出現

急跌行情，午後跌幅更進一步擴大，中國人壽（滬：６０１６２８）全日挫４﹒５％，新華保險

（滬：６０１３３６）跌１﹒８％，中國平安（滬：６０１３１８）跌１﹒３％，中國人保

（滬：６０１３１９）軟０﹒６％。

近日有消息指內地將叫停期貨市場量化交易，內媒稱有關傳聞不實，但多位私募人士稱近期

期貨市場確實發生了新變化，即新年第一周尚未收到期貨公司返佣的轉帳，引發外界對返佣叫停

的猜測。Ａ股市場期貨相關股份走弱，南華期貨（滬：６０３０９３）挫６﹒３％，永安期貨

（滬：６００９２７）跌１﹒５％，瑞達期貨（深：００２９６１）跌０﹒７％，弘業期貨

（深：００１２３６）跌０﹒５％。



＊寧德時代被外資急沽，股價跌３％＊



數據顯示，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）昨日（３日）遭外資淨沽出近４億元

，寧德時代全日價跌３％，報１５１﹒２元；比亞迪（深：００２５９４）被指可能因市場競爭

加劇而銷售增長放緩，股價小跌０﹒１％，報１９３﹒０２元。

國務院關稅稅則委員會公布的最新稅則顯示，２０２４年起中國恢復煤炭進口關稅，其中無

煙煤、煉焦煤、褐煤關稅為３％，動力煤關稅為６％。煤炭股連日造好，新集能源

（滬：６０１９１８）今升３％，兗礦能源（滬：６００１８８）升２﹒９％，陝西煤業

（滬：６０１２２５）走高２﹒５％，中煤能源（滬：６０１８９８）升２﹒２％，中國神華

（滬：６０１０８８）升１﹒４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３４７﹒０５ －０﹒９３

上證綜合指數 ２９５４﹒３５ －０﹒４３ ２９６２﹒９１

上證Ａ股指數 ３０９７﹒５５ －０﹒４３

深證成份指數 ９２１５﹒２５ －１﹒２４ ３７７１﹒４０

深圳創業板指數 １８０１﹒７６ －１﹒８０

上證Ｂ股指數 ２３３﹒７７ －０﹒１８ １﹒１５

深證Ｂ股指數 １０６６﹒８６ －０﹒７８ ０﹒５３

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