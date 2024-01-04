《經濟通通訊社４日專訊》根據深圳市房地產中介協會數據顯示，２０２３年全年深圳二手
房錄得量為４２５７４套，大幅增長５８﹒５％或１﹒５萬套，但和疫情前年均７萬至８萬套的
水平相比，仍然少了約一半。結合一手市場來看，深圳去年一二手住宅總計成交６４３８９套，
同比增長１４﹒７％，結束「兩連跌」態勢。
協會分析，去年３月因疫情防控放開，積壓需求集中釋放，二手房市場迎來小高峰，不過當
月也未能突破行業普遍認可的５０００套交易榮枯線標準，而從４月開始直至９月，交易量再次
築底，隨著貨幣與信貸政策以及調控政策持續性鬆綁，二手成交才在第四季止住頹勢。
從過戶情況看，樂有家研究中心數據顯示，２０２３年深圳二手住宅過戶共計３２７６８套
，同比上漲５１％，但拉長時間周期來看，成交量也不夠理想。
不過新房市場成交卻遇冷，樂有家研究中心數據顯示，２０２３年深圳網簽３１６２１套一
手住宅，同比下跌８﹒２％，這也是近５年來新房市場成交的最低點。價格上，２０２３年深圳
新房成交均價為每平方米６萬元人民幣，同比微跌１﹒６％。（ｅｙ）
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