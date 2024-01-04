  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

04/01/2024 09:29

【內房困局】深圳去年二手房成交低疫情前近半，一手成交刷五年低

　　《經濟通通訊社４日專訊》根據深圳市房地產中介協會數據顯示，２０２３年全年深圳二手
房錄得量為４２５７４套，大幅增長５８﹒５％或１﹒５萬套，但和疫情前年均７萬至８萬套的
水平相比，仍然少了約一半。結合一手市場來看，深圳去年一二手住宅總計成交６４３８９套，
同比增長１４﹒７％，結束「兩連跌」態勢。
　　協會分析，去年３月因疫情防控放開，積壓需求集中釋放，二手房市場迎來小高峰，不過當
月也未能突破行業普遍認可的５０００套交易榮枯線標準，而從４月開始直至９月，交易量再次
築底，隨著貨幣與信貸政策以及調控政策持續性鬆綁，二手成交才在第四季止住頹勢。
　　從過戶情況看，樂有家研究中心數據顯示，２０２３年深圳二手住宅過戶共計３２７６８套
，同比上漲５１％，但拉長時間周期來看，成交量也不夠理想。
　　不過新房市場成交卻遇冷，樂有家研究中心數據顯示，２０２３年深圳網簽３１６２１套一
手住宅，同比下跌８﹒２％，這也是近５年來新房市場成交的最低點。價格上，２０２３年深圳
新房成交均價為每平方米６萬元人民幣，同比微跌１﹒６％。（ｅｙ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金