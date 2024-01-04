《經濟通通訊社４日專訊》四天工作制近年逐漸在歐美企業普及，而在工作壓力爆燈的東亞

地區，四天工作制就像是童話故事那麼遙遠，不過踏入２０２４年，杭州一家創投公司率先宣布

實行每周四天工作制，羡煞旁人。

杭州天使灣投資管理股份有限公司昨日（３日）在其官方微信號上發布通知，稱為增進員工

福利，於２０２４年１月１日開始執行每周四天工作制，即周一至周四正常上班，周五至周日為

休息日，如果員工在周五當日舉行休閒活動（三人及以上成隊），公司還會給予每人２００元人

民幣的補貼。

天使灣創投向內媒表示，公司在去年就實行了混合工作制，每周四可以自由選擇辦公地點，

結果發現員工工作效率只增不退，不僅對業務也沒有影響，員工狀態也很不一樣，老闆就考慮今

年實現做四休三，至於休閒活動補貼是為鼓勵員工多走出去，希望打破員工生活慣性。

不過，天使灣創投目前規模只有１０個人，部分還是公司合夥人，即使實現了四天工作制，

對公司營運影響也不會太大。據報天使灣創投去年共投出了６個項目，目前管理基金規模近１０

億元人民幣。（ｅｙ）

