《經濟通通訊社４日專訊》銀行業面臨淨息差收窄的壓力，加上中國國家主席習近平倡導「

共同富裕」，當局要求金融從業人員不要再網上炫富，據報有銀行正在採取節流措施。

據《彭博》報道，興業銀行（滬：６０１１６６）上月底告訴員工，各地分行高管和總行部

門負責人應該盡可能預訂最便宜的火車座位，不管國內還是國際航班都不要訂商務艙，至於民生

銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）、中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）在

內的其他銀行也收緊了差旅支出規定。報道更指出銀行員工在中國大城市的每日住宿標準至少下

調了１０％。



＊中金員工大城市住宿補助降近四成＊



其他金融機構也在員工待遇上「由奢入儉」，《彭博》另一篇報道指出，被稱為「中資投行

貴族」的中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）也自去年年中起降低了對高級銀行家的

差旅標準，董事總經理和執行董事職級人員大陸境內外出差從飛機公務艙降至經濟艙，火車標準

也被降至硬席、高鐵或動車二等座、全列軟席列車二等軟座，並禁止因私使用網約車企業版；至

於住宿方面，中金將一類城市的酒店費用標準降至每日８５０元人民幣，下調幅度高達３８％。

報道指，中國財政部曾在２０２１年初向金融行業詳細說明如何限制員工薪酬，希望通過降

低金融從業人員的工資，以助力疫情後經濟復甦。（ｅｙ）

