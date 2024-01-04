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AH股新聞

04/01/2024 09:36

ＯＰＰＯ中國區總裁劉波傳因表現不佳而卸任，ＯＰＰＯ：不實消息

　　《經濟通通訊社４日專訊》有媒體引述知情人士報道，原ＯＰＰＯ副總裁、中國區總裁、新
興移動終端事業部總裁劉波卸任ＯＰＰＯ中國區總裁一職，該職位由集團副總裁、手機產品線總
裁段要輝接任，並指有關任命與ＯＰＰＯ中國區的市場表現「不佳」有直接關係，而且內部早在
２０２３年２月就討論過該職位的變動。不過，新浪科技引述ＯＰＰＯ方面回應稱，劉波卸任為
不實消息。（ｓｌ）

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