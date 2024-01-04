《經濟通通訊社４日專訊》字節跳動旗下短視頻平台抖音發布《２０２３年度數據報告（完

整版）》顯示，２０２３年抖音生活服務平台總交易額增長２５６％，涉及４５０萬以上門店，

共覆蓋超過３７０個城市。

與去年相比，今年抖音平台短視頻交易額增長８３％，短視頻發布量增長近１﹒４倍，圖文

內容發布數增長２﹒６８倍，平台直播交易額增長５﹒７倍。

抖音直播交易額增長５﹒７倍，產生交易的直播量提升４倍，商家自播覆蓋率達５９％，自

播交易額增長４﹒４５倍。通過搜索帶來的交易額增長２﹒６倍，日均搜索量增長１﹒５７倍。

其中，最熱門短視頻內容為餐飲、綜合及酒旅，包括飲品、地方菜、火鍋、熱門╱特色菜、

快餐小吃；美容美體、洗浴按摩、電影、美發、酒吧；酒店賓館、泛主題樂園、旅遊項目、動植

物園。透過抖音團購美食、酒旅、綜合型品類的用戶分別增７０％、１﹒３倍、１﹒４倍。

此外，２０２３年抖音新入駐服務商數量增長１﹒７９倍，服務商合作的商家數提升近２倍

，服務商總交易額實現近８倍增長；入駐的團購達人數量增長２﹒８９倍，超５８萬達人獲得穩

定收益，達人總交易額提升超２倍，達人探店增收９４６億元人民幣。



＊ＴｉｋＴｏｋ擬將美國電商業務擴大十倍，挑戰亞馬遜＊



另一邊廂，據《彭博》引述知情人士報道，抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ最近幾周正在內部討論

，將２０２４年美國電商業務擴大十倍，至１７５億美元。此舉不僅將與電商巨頭亞馬遜正面交

鋒，還會跟快速時尚網購平台Ｓｈｅｉｎ和拼多多旗下Ｔｅｍｕ較量。報道提到，ＴｉｋＴｏｋ

去年全球電商事業的交易總額料擴大至２００億美元，其中東南亞市場貢獻最大。知情人士還透

露，ＴｉｋＴｏｋ規劃未來幾個月在拉丁美洲也成立電商事業。（ｓｌ）

