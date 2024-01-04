《經濟通通訊社４日專訊》廣東東莞市政府宣布今年１月１日起階段性取消首套住房商業性

個人住房貸款利率下限後，當地多家銀行隨即將首套房貸利率由４％左右下調至３﹒８％。

內媒報道，據不完全統計，目前東莞的中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、建

設銀行（００９３９） （滬：６０１９３９）、交通銀行（０３３２８）

（滬：６０１３２８）、工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）等主流銀行已將首套房

貸利率下調至３﹒８％。其中工行、建行的個貸經理表示，目前首套房貸利率最低可以做到

３﹒８％，相比之前下調了２０個基點。報道又引述銀行相關工作人員表示，會根據借款人的信

用狀況、還款能力等因素，合理確定個人住房貸款利率水平，在符合監管要求的前提下實施貸款

差異化定價。此前東莞大部分銀行首套房貸利率下限為ＬＰＲ（貸款市場報價利率）－２０基點

，即４﹒１％。



＊分析指將吸引部分深圳剛需到東莞買房＊



中指研究院華南分院總經理楊紅俠認為，東莞此次新政對首置剛需較為友好，對於持幣觀望

的剛需購房者來說，價格降到承受範圍內就會出手。她並指出，東莞地理位置緊靠深圳，深圳購

房者一直是東莞樓市活躍的重要因素，此次政策也將吸引部分深圳剛需到東莞購房，有望在短期

內帶動一波成交的上漲。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，此次東莞取消房貸利率下限，說明房貸政策依然在用足用

好方面發力，也說明房貸利率工作可放鬆的空間依然存在，各地依然要在此類領域發力，積極發

揮好政策效應。（ｓｌ）

