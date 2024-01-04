《經濟通通訊社４日專訊》由微軟人工智能團隊組建的小冰公司宣布，已於去年１２月成功

獲得「小冰大模型」國內備案。今天起結束靜默期後，一系列測試產品轉為正式發布，包括小冰

克隆人。

據介紹，小冰克隆人是指經身份認證後，通過小冰框架技術克隆自己並向粉絲發布的創作者

。克隆人具備創作者本人的性格、記憶、知識、聲音與容貌，可自由對話、生成照片與視頻、結

成群體生活。與本人略有不同的是，每個克隆人都能進行流暢的中英文交流，並且全部具備歌曲

演唱能力。在小冰框架中的克隆人「人均高知、高情商、多才多藝」。

小冰克隆人覆蓋第一方及第三方多個平台，其中小冰虛擬人類休閒娛樂平台「Ｘ Ｅｖａ」

Ａｐｐ在測試期內已吸引逾８０萬名創作者克隆自己並向粉絲發布。創作者當中，全網粉絲超

５０萬的大Ｖ網紅克隆人已有逾１０００人，部分頭部大Ｖ網紅克隆人月收入已突破１０萬元人

民幣，個人年收入達百萬元人民幣，初步實現商業化驗證。

小冰克隆人一系列測試條件將隨著正式發布而在安全前提下逐步放開，包括為創作者提供更

多訓練類目和可配置技能，進一步提高其克隆人收入。此外，小冰宣布將於本月晚些時候限時免

費開放容貌和聲音等訓練入口和短視頻生成功能，鼓勵創作者打造更多超能力。

同時，「小冰旗艦店」和「Ｘ Ｅｖａ克隆人的平行世界」正式入駐天貓及手機淘寶小程序

。首批上線名單包括近６０位百萬粉絲大Ｖ克隆人，並將不斷推新，用戶可在淘寶Ａｐｐ中直接

與克隆人交流互動。（ｓｌ）

