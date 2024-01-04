《經濟通通訊社４日專訊》２０２４年全國民航工作會議今日在北京召開。會議指出，今年

民航將全面拉動航空市場需求，統籌擴大內需和供給側結構性改革，力爭完成運輸總周轉量、旅

客運輸量和貨郵運輸量１３６０億噸公里、６﹒９億人次和７６０萬噸，同比分別增長約１４％

、１１％和３％。

同時，持續提升市場供需適配度，力爭客座率、載運率、飛機日利用率恢復到２０１９年水

平。優化航班正常率考核指標和調控措施，力爭航班正常率保持在８０％以上。常態化開展千萬

級機場航班靠橋率考核，力爭國際樞紐機場航班靠橋率不低於８０％。



＊力爭全行業固投保持千億水平，大力服務低空經濟發展＊



此外，今年民航將加快推動國家「十四五」規劃１０２項重大工程民航領域建設，加快廣州

、重慶、西安、烏魯木齊等重點樞紐機場和瑞金、奇台、巴里坤等支線機場建設，新增運輸機場

５個以上。擴大民航行業有效投資，力爭全行業固定資產投資保持千億水平。

與此同時，民航今年將健全通用機場政策法規與標準管理體系，支持地方加快通用機場和臨

時起降點建設，引導支持運輸機場開展通航業務。深化拓展航空醫療救護、無人機物流、應急救

援、新興消費等業態發展。支持以民用無人駕駛航空試驗區（基地）為基礎，推動打造若干低空

經濟發展示範區。（ｓｌ）

