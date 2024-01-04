《經濟通通訊社４日專訊》２０２３年底中國服務業增長動力持續改善，１２月財新中國通

用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）繼續攀升。２０２３年１２月財新中國服務業ＰＭＩ錄

得５２﹒９，較上月升１﹒４個百分點，為近五個月來最高，亦優於預期的５１﹒６。２０２３

年全年，財新中國服務業ＰＭＩ均位於擴張區間，顯示服務業景氣度持續修復。



＊１２月財新綜合ＰＭＩ錄５２﹒６創六個月高＊



此前公布的２０２３年１２月財新中國製造業ＰＭＩ（採購經理指數）微升０﹒１個百分點

至５０﹒８，連續兩個月位於擴張區間；兩大行業ＰＭＩ同時攀升，帶動財新中國綜合ＰＭＩ從

上月的５１﹒６升至１２月的５２﹒６，錄得２０２３年６月以來六個月最高，反映企業生產經

營活動總量環比增長，製造業與服務業產出皆出現更強勁擴張。

根據國家統計局近日公布的數據，２０２３年１２月製造業ＰＭＩ下降０﹒４個百分點至

４９，服務業商務活動指數與上月持平於４９﹒３，分別連續三個月和兩個月位於收縮區間；綜

合ＰＭＩ微降０﹒１個百分點至５０﹒３，仍高於臨界點，顯示經濟活動繼續擴張但增速放緩。



＊供需同步改善，就業三個月來首升＊



財新中國服務業ＰＭＩ分項數據顯示，企業經營活動與新接業務量皆有實質性增長，當月服

務業新訂單整體增速可觀，創下６月以來最高紀錄，許多企業反映顧客數量和顧客消費皆有增加

。外需在年底繼續改善，當月新出口訂單量的增速雖屬小幅，但已刷新下半年最高記錄。

由於服務業供需同步改善，企業開始增加用工。儘管２０２３年１２月服務業用工增速輕微

，卻是三個月來首次用工回升。部分企業在員工使用方面仍保持謹慎，服務業就業人數有所增加

但幅度不大。這足以消化新增訂單，有助於減輕年底產能壓力。服務業積壓業務量此前連增１６

個月後，在２０２３年１２月轉為持平。

價格方面，２０２３年１２月服務業成本壓力抬頭，投入價格加速上揚，漲幅為五個月來最

高。據企業反映，年底原材料和用工成本上升，推高了經營費用。雖然投入成本上揚，但服務業

收費價格增速輕微，為四個月來新低。許多企業反映，為招徠和保住新業務，企業整體定價力受

限。

服務業市場樂觀情緒繼續反彈，企業家相信未來一年經濟景氣度會進一步提升。２０２３年

１２月的服務業經營預期指數大致位於２０１２年至２０２２年間均值水平，但較２０２３年前

１１個月均值偏低３個百分點。



＊專家：政策應更加突出就業優先導向＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２３年１２月製造業和服務業供求均有擴張，也要看

到，當前內外部需求仍然不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固，尤其是居民和企業預期偏弱，就業

市場承壓。中央提出未來政策取向應堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多出有利於穩預

期、穩增長、穩就業的政策。展望新的一年，財政政策和貨幣政策尚有空間，穩就業政策力度還

需進一步加強，更加突出就業優先導向，緩解就業市場壓力，切實改善民生，培育市場主體長久

信心。（ｓｌ）

