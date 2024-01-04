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AH股新聞

04/01/2024 17:25

《中國要聞》央視申請註冊「央視電競」商標，將與上海主辦大師賽

　　《經濟通通訊社４日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，中央廣播電視總台近日申請註冊「央視電競
」商標，並歸類於顏料油漆的國際分類。這進一步表明傳統主流媒體對電競產業的關注和布局。
　　去年１０月，上海市體育局與中央廣播電視總台上海總站簽署電競產業聯建戰略合作框架協
議，雙方宣布將與靜安區政府共同主辦電競上海大師賽。這將是中央廣播電視總台首個參與主辦
的電競賽事。（ｓｌ）

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