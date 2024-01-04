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AH股新聞

04/01/2024 16:33

【大國博弈】中國留學生赴美遭盤查甚至註銷簽證，中方堅決反對

　　《經濟通通訊社４日專訊》據媒體報道，多名中國留學生近期入境美國時遭到長時間盤查，
並被檢查手機、電腦等隨身電子設備，一些學生的簽證更被註銷，並被告知５年內不得入境美國
。中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上強調，中方對此強烈不滿，堅決反對。中方將繼
續採取必要措施，堅決維護中國公民合法權益，也提醒赴美留學人員警惕相關風險。
　　汪文斌批評，長期以來，美方出於政治目的，對持合法有效證件和簽證的中國赴美留學生濫
施打壓迫害。美國自詡開放包容和學術自由，卻錯誤制定並頒布實施第１００４３號行政令。中
方敦促美方將歡迎中國留學生的表態落到實處，撤銷錯誤的第１００４３號行政令，停止以國家
安全為借口，打壓限制中國赴美留學人員，切實保障中國在美學者、學生安全和合法權益，以實
際行動兌現支持和便利中美人文交流和人員往來的承諾。
　
＊被問無譴責胡塞武裝，中方稱一貫反對襲擾民用船隻＊
　
　　此外，美國、澳洲、加拿大、德國、日本等國昨發表聯合聲明，敦促也門胡塞武裝立刻停止
在紅海的攻擊。對於有外媒記者提問，中方為何沒有加入聲明譴責胡塞武裝組織，汪文斌表示，
中方一貫主張維護國際水道安全，反對襲擾民用船隻。紅海水域是重要的國際貨物和能源貿易通
道，維護該地區安全穩定，符合國際社會的共同利益。中方認為，各方都應為維護紅海水域航道
安全，發揮建設性的負責任作用。（ｓｌ）

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