《經濟通通訊社４日專訊》今個冬季，內地冰雪經濟井噴，有「冰城」之稱的黑龍江哈爾濱

更成為冰雪旅遊的「代名詞」，２０２４年元旦假期累計接待遊客３０４﹒７９萬人次，實現旅

遊總收入５９﹒１４億元人民幣，雙雙達到歷史峰值。第４０屆中國．哈爾濱國際冰雪節明日開

幕，哈爾濱政府按慣例安排明日公休１天。

面對「潑天富貴」，哈爾濱更熱情接待遊客。其中哈爾濱市第一醫院考慮到南北就醫流程可

能有差異，特別為南方患者開通專門的就醫通道。該院急診外科主任劉欣指出，近期來自南方的

患者明顯增多，在急診外科就診的比例約為五分一，當中很多因在冰面行走、遊玩而導致骨折，

而在元旦假期間，來自南方的骨折患者比例高達２５％－３３％。

此外，有遊客昨在社交平台分享短片稱，站在路邊很久都打不到車時，一名駕勞斯萊斯的熱

心大哥停下來免費開車載她和家人去目的地。事後內媒找到該名「大哥」，才發現對方是經營婚

車租賃公司的，趁淡季組織車隊免費接載南方遊客去目的地。

還有市民近日在社交媒體發視頻稱，哈爾濱一公交站牌太破舊影響市容，南方遊客都看不清

字。結果該市民翌日就發現舊站牌被取下，一周內換上了新站牌。拍片市民表示，「太感動了，

太寵遊客了，哈爾濱以從未有過的速度努力在變好。作為一個普通市民，感受到家鄉的真誠。很

多本地人都沒見過的節目都掏出來了，竭盡全力在滿足遊客」。（ｓｌ）

