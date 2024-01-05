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AH股新聞

05/01/2024 15:47

《外資精點》滙證：中國中免新機場合約升盈利能見度，但降目標價

　　《經濟通通訊社５日專訊》滙證發表研報指，中國中免（０１８８０）
（滬：６０１８８８）與上海、北京機場免稅店補充協議落地，將提升今年盈利能見度，但海南
島經濟增長的不確定性仍可能限制公司獲利上升空間，將中免２０２３年及２０２４年銷售額預
測各減約３％。Ｈ╱Ａ股目標價齊降１３﹒７％，Ｈ股由１３５港元下調至１１６﹒５港元，Ａ
股目標價也由１２６﹒３元人民幣調低至１０９元人民幣。兩者評級均為「買入」。
　　滙證報告指，雖然新合約正面，但海南島經濟增長的不確定性限制了獲利上行空間。該行將
海南２０２４年收入預測下調１２﹒３％，目前預計２０２４年按年僅增長５﹒９％，導致集團
２０２４年收入預測下調３﹒３％。考慮到新機場合約的正面影響後，該行的２０２４年淨利潤
預測基本上維持不變，但調低２０２５年純利預測１２％。（ｋｋ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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