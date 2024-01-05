《經濟通通訊社５日專訊》滙證發表研報指，中國中免（０１８８０）

（滬：６０１８８８）與上海、北京機場免稅店補充協議落地，將提升今年盈利能見度，但海南

島經濟增長的不確定性仍可能限制公司獲利上升空間，將中免２０２３年及２０２４年銷售額預

測各減約３％。Ｈ╱Ａ股目標價齊降１３﹒７％，Ｈ股由１３５港元下調至１１６﹒５港元，Ａ

股目標價也由１２６﹒３元人民幣調低至１０９元人民幣。兩者評級均為「買入」。

滙證報告指，雖然新合約正面，但海南島經濟增長的不確定性限制了獲利上行空間。該行將

海南２０２４年收入預測下調１２﹒３％，目前預計２０２４年按年僅增長５﹒９％，導致集團

２０２４年收入預測下調３﹒３％。考慮到新機場合約的正面影響後，該行的２０２４年淨利潤

預測基本上維持不變，但調低２０２５年純利預測１２％。（ｋｋ）



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