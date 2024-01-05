《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》中證監以答記者問正式回應商品期貨市場量

化交易被叫停的傳聞，表示相關傳聞為不實消息。

中證監指出，２０２４年，為加強交易監管，維護「三公」的市場秩序，各商品期貨交易所

將對手續費減收政策進行優化調整，對達到一定標準的程序化交易客戶實行差異化手續費減收政

策，並非叫停期貨市場的程序化交易。

１月３日，有關２０２４年期貨市場交易所返還政策生變、商品期貨市場量化交易被叫停的

傳聞不斷。截至１月４日收盤，南華期貨（滬：６０３０９３）、永安期貨

（滬：６００９２７）、瑞達期貨（深：００２９６１）及弘業期貨（深：００１２３６）四家

上市期貨公司的股價均收跌，其中，南華期貨跌幅６﹒２８％，其它三家依次跌０﹒４５％、

１﹒５２％、０﹒７３％。

所謂「交返」，是業內俗稱，全稱是期貨交易所手續費返還，事實上，是期貨交易所對成交

量大的會員給予一定比例的手續費減收。又因期貨公司經紀業務減收的主力是高頻量化客戶，這

些客戶成交頻繁、交易量大，因此交返比例也會給的較高。

交返包括常規交返、特殊品種、持倉類品種、交易所鼓勵成交的品種等等。這一兩年，各家

交易所在交易量之上，開始穩健考慮行業的生態，對持倉、增量持倉會有返還項目。例如某些農

產品，因為作物的播種和收獲的自然季節屬性，在５月、１０月交投活躍，如今交易所也會在交

投冷淡月增加交返鼓勵，增加市場的定價權。但近期有外資高頻交易商成交巨量且獲利頗豐。有

業內人士認為只是提供了虛假的流動性，對服務實體經濟更是離得太遠。

