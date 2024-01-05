《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國家金監總局統計監測司發布題為《奮力開

創新時代監管統計與風險監測工作新局面》專欄文章，文中表示，將增強風險監測全面性，強化

重點領域風險防控。其中指出，加強對資本、資產、負債質量的監測。高度重視資本構成、股權

質押、資本補充渠道等資本質量情況。持續監測資產質量、資金運用、不良處置變化。從數量穩

定性、結構多樣性、與資產匹配性、壓力情形下可得性以及綜合成本合理性等多個維度，加強金

融機構負債質量監測。

促進房地產市場平穩健康發展。保持房企信貸融資渠道穩定，優化調整個人住房貸款政策

，著力穩定房地產市場。指導金融機構一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，對正

常經營的房企不惜貸、抽貸、斷貸。



＊豐富監管大數據和工具箱＊



豐富監管大數據和工具箱。多渠道引入工商、稅務、政務、司法、市場輿情、同業評議等

外部數據，融通監管內外部數據，為大數據分析提供基礎數據支撐。充實非現場監測分析工具箱

，優化壓力測試、數據分析等技術方法。

提升穿透監測能力。堅持既看「表」、又看「帳」，穿透帳表看背後風險。加強對金融機

構重要關聯主體和關聯關係的透視分析，開發應用智能分析模型，穿透監測股東股權、關聯交易

、大額客戶，有效識別資金流向、關係網絡與空殼企業。

