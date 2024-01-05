《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》２０２４年上海灣區城市形象推介大會日前

在上海國際會議中心舉行。大會上，新金山投控集團、北京建工、光明地產

（滬：６００７０８）、華紡房地產（滬：６００４４８）、建發房產（滬：６００１５３）、

復地產發、新華房地產、佳運置業、保利發展（滬：６０００４８）九家房企共同宣布，在上海

金山置業買這些開發商的指定樓盤，即可享受五年內免費乘坐軌交通勤。

金山區位於上海西南部遠郊，西與浙江省平湖市、嘉善縣交界，距離上海市中心大概６０公

里，屬於上海的房價窪地。根據網絡房產數據，金山區目前平均房價在２﹒６萬元（人民幣．下

同）左右，是上海全市最低的區。上述宣布消息的９家房企，在金山區的樓盤均價大概在２萬元

至３﹒３萬元之間。

據金山融媒「ｉ金山」最新消息，上述措施自今年１月２日起實施。目前，金山區正在統一

定制專屬交通卡，從措施發布日（２０２４年１月２日）起，以戶為單位分多張給到在相關項目

購房的跨區置業業主，然後根據業主的付款方式，一次性或者分批次交付交通卡。具體操作流程

由購房人與開發商洽談溝通。

