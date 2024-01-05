《經濟通通訊社５日專訊》近日，多家上市公司披露２０２４年度購買理財產品的計劃。據

《中國證券報》統計，在數十家已披露２０２４年度理財計劃的上市公司中，選擇下調理財上限

規模的企業較多。例如，長盈通（滬：６８８１４３）計劃２０２４年使用總額不超過３億元（

人民幣．下同）閒置自有資金購買投資理財產品，相較於２０２３年投資限額下調１億元。創新

新材（滬：６００３６１）２０２４年委託理財單日最高餘額上限為２０億元，而２０２３年單

日最高餘額上限為５０億元；金龍魚（深：３００９９９）２０２４年擬使用閒置募集資金不超

過３０億元進行現金管理，較２０２３年計劃的不超過４５億元規模下降１５億元。

Ｗｉｎｄ數據顯示，２０２３年，Ａ股上市公司購買理財產品規模總體縮水，共有逾

１１００家上市公司認購理財產品，認購金額合計不足１萬億元，此前四年這一規模維持在

１﹒４萬億元至１﹒５萬億元。

對於理財規模縮水，多家上市公司回應稱，主要是基於項目投資方面的考量，隨著超募資金

的使用，募投項目陸續建設，產線陸續投入，想將更多資源投入到主營業務中。此外，理財產品

收益率吸引力降低等因素，也影響了上市公司買理財產品的熱情。（ｌｃ）

