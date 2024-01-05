《經濟通通訊社５日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）公布，根據

２０１６期權及激勵計劃的條款，授予３名承授人可認購合共３８６７股美國存託股份的購股權

，並向１２２名承授人授出涉及合共約３﹒３３萬股美國存託股份的受限制股份單位。

集團指，是次授出後，未來根據２０１６期權及激勵計劃項下尚有約３６７７﹒１３萬股股

份可供授出。（ｈｐ）

