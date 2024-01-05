《經濟通通訊社５日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）公布，根據
２０１６期權及激勵計劃的條款，授予３名承授人可認購合共３８６７股美國存託股份的購股權
，並向１２２名承授人授出涉及合共約３﹒３３萬股美國存託股份的受限制股份單位。
集團指，是次授出後，未來根據２０１６期權及激勵計劃項下尚有約３６７７﹒１３萬股股
份可供授出。（ｈｐ）
【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱
05/01/2024 17:54
百濟神州授出３千多股美國存託股份購股權及約３萬受限制股份單位
《經濟通通訊社５日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）公布，根據
２０１６期權及激勵計劃的條款，授予３名承授人可認購合共３８６７股美國存託股份的購股權
，並向１２２名承授人授出涉及合共約３﹒３３萬股美國存託股份的受限制股份單位。
集團指，是次授出後，未來根據２０１６期權及激勵計劃項下尚有約３６７７﹒１３萬股股
份可供授出。（ｈｐ）
【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱
上一篇新聞︰05/01/2024 17:55 【債務風險】中植企業集團資不抵債申請破產，獲北京一中院受理
下一篇新聞︰05/01/2024 17:47 《國企紅籌》中信証券（０６０３０）張國明擔任首席風險官
05/01/2024 18:09 《中國要聞》路透：伊朗與中國石油貿易停滯，伊方要求提高售價
05/01/2024 17:42 《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰