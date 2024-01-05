《經濟通通訊社５日專訊》中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）宣布，今決議同
意張國明擔任公司首席風險官；及授權公司經營管理層根據有關規定辦理前述相關手續。
（ｒｈ）
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05/01/2024 17:47
《國企紅籌》中信証券（０６０３０）張國明擔任首席風險官
《經濟通通訊社５日專訊》中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）宣布，今決議同
意張國明擔任公司首席風險官；及授權公司經營管理層根據有關規定辦理前述相關手續。
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