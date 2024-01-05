《投資新視野》如無意外，已發展國家股市今年將明顯受美國通脹及經濟增長趨勢影響，而

信貸大幅收緊和加息環境將逐漸左右經濟表現，令通脹受控之餘亦拖累公司業績。

歐洲更能體現市場機制改變帶來的影響，當地通脹急劇回落，經濟步入衰退。另一邊廂，日

本可望在不利環境下逆勢而上，特別是如果中國經濟能夠持續穩定復甦。日本央行結束收益率曲

線控制措施，加上日圓極具競爭力和私營企業再槓桿化等均反映長期因素趨於正面。



＊新興市場股票具反彈潛力＊



基於多項因素，新興市場股票可望在經歷１３年熊市後見底：首先，印度、墨西哥和越南等

國家在全新的多極世界經濟中表現亮麗。部分新興市場的證交所表現自２０２０年起明顯超越美

國。其次，如果美國經濟如預期繼續轉弱，美元上行壓力可能結束。美元疲弱影響新興市場貿易

和信貸，當地股票通常會因而顯著造好。第三，當地貨幣轉強有助新興市場央行放寬政策，改變

新興市場的商業投資。第四，新興市場股票屬於周期早段的資產類別，當全球從經濟衰退中復甦

，此資產類別通常表現強勁。最後，隨著已發展市場的政策「正常化」及新興市場放寬政策，已

發展市場公司即將失去在過去１５年的最低息優勢。

以地區分類，減息可望持續支持拉丁美洲股巿。另一方面，中國亦不乏投資機會。市場已消

化政府政策及重大結構性轉變帶來的影響，但尚未反映當地周期性復甦帶來的利好因素。

按行業區分，新興市場的部分大型科技公司（涵蓋資訊科技業、非必需性消費品和通訊服務

業）備有可觀的潛在回報。另外，中東的投資周期活躍，以及對建立穩健供應鏈和能源轉型作投

資，將惠及部分工業股。



＊離差創造投資機遇＊



對中長期投資者而言，市場內部和不同市場之間的估值離差甚為明顯，成為利好因素。被冷

落的行業（如：銀行和能源轉型股）及地區（如：歐洲和中國）的估值已大幅下調，而公用事業

及必需性消費品等「防守性」股票的傳統防守性特質亦在加息下轉弱。

股票風格之間亦存在明顯的價值離差。大型增長股估值已上調，主要受小數美國超大型科技

股的人工智能業務帶動。至於增長持續強勁而穩定，以致抗跌力較高的優質「複合增長公司」，

當中大部分的估值仍獲支持。若宏觀環境惡化及利率長期偏高，其利好特質（如穩健的業績和資

產負債表）將更受投資者重視。

如利率回落，傳統防守性股票和健康護理股將有頗大反彈空間。「價值投資的價值」

（ｖａｌｕｅ ｏｆ ｖａｌｕｅ） 這種風格相對於增長股、優質股和大市而言，正處於極為

折讓的水平。展望未來，市場由於有增長憂慮而表現疲弱（市況已局部反映這項因素），這應能

為廣泛投資領域帶來入市良機，並提供吸引的長期回報潛力，尤以天然資源股的表現最為突出，

這個板塊中的不少股票受惠於能源轉型的結構性趨勢。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



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