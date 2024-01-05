《經濟通通訊５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央政治局常務委員會召開會議

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中共中央政治局常務委員會１月４日召開會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高

人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報，聽取中央書記處工作報告。國家主席習近平主持會議

並發表重要講話。



穩預期防風險，財政政策加力增效併舉

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２０２４年，國債、地方債已蓄勢待發。近期，逾１０地公布一季度地方債發行計劃，其中山東

、陝西、重慶等地均計畫在１月啟動新增專項債券發行；根據財政部發布的２０２４年第一季度

國債發行計劃表，２０２４年首次國債發行定於１月１０日開展。



加強新能源汽車與電網融合互動

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發改委、能源局、工信部、市場監管總局日前聯合發布《關於加強新能源汽車與電網融合互動的

實施意見》提出，初步在長三角、珠三角、京津冀魯、川渝等條件相對成熟的地區開展車網互動

規模化試點示範，力爭２０２５年底前建成５個以上示範城市以及５０個以上雙向充放電示範項

目。





《上海證券報》



中共中央政治局常務委員會召開會議

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中共中央政治局常務委員會１月４日召開會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高

人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報，聽取中央書記處工作報告。國家主席習近平主持會議

並發表重要講話。



消費市場熱度攀升，政策助推燃旺「消費促進年」

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元旦、春節期間，是傳統的雙節消費旺季，許多消費者擴大出行半徑，去東北玩雪、去海南看海

、去境外遊玩等，消費市場整體活躍度較高。各地也推出系列促消費活動，助力新型消費潛力釋

放，發揮消費對經濟發展的基礎性作用。



商品期貨市場量化交易被叫停？中證監：不實消息

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中證監有關部門負責人４日以答記者問的方式發布信息，稱「商品期貨市場量化交易被叫停」等

市場傳聞為不實消息。該部門負責人表示，２０２４年，各商品期貨交易所將對達到一定標準的

程序化交易客戶實行差異化手續費減收政策，並非叫停期貨市場的程序化交易。





《證券時報》



中共中央政治局常務委員會召開會議

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中共中央政治局常務委員會１月４日召開會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高

人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報，聽取中央書記處工作報告。國家主席習近平主持會議

並發表重要講話。



國內遊火爆出入境遊雙向復甦

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新年，旅遊市場迎來「開門紅」。根據文旅部數據中心測算，今年元旦假期，全國國內旅遊出遊

１﹒３５億人次，同比增長１５５﹒３％，較２０１９年同期增長９﹒４％；實現國內旅遊收入

７９７﹒３億元人民幣，同比增長２００﹒７％，較２０１９年同期增長５﹒６％。



中證監：商品期貨市場量化交易未被叫停

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１月４日，針對「商品期貨市場量化交易被叫停」的傳聞，中證監有關部門負責人表示，相關傳

聞為不實消息。該負責人表示，商品期貨市場手續費減收政策實行多年，各商品期貨交易所依規

向期貨公司減收一定幅度的手續費。（ｌｃ）

