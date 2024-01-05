《鍾之日記》１月５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



人民銀行今日進行７５０億元人民幣７天期逆回購，本周累計淨回籠２﹒４２３萬億元，創

歷史最高記錄；不過銀行間流動性未受影響，上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）除兩周

期限小升９﹒６基點，其餘期限全線向下。

滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒１５％，深成指低開０﹒１１％，其後三大指數盤中翻

紅，不過去到午後市況重新轉差，軍工股顯著領跌，互聯網、通信設備、醫藥等板塊同跌，全日

超過４５００隻個股下跌，拖累滬綜指全日仍收跌０﹒８５％，報２９２９﹒１８點。累計新年

首周，跨年因素消除，人行大收水，滬指全周下跌１﹒５４％，開局不利。

深成指全日跌１﹒０７％，盤中創超過四年新低，創業板指則跌０﹒６１％，同創逾四年新

低。成交稍稍提振，兩市全日成交７３６３億元人民幣，按日增長９﹒３％，陸股通淨流入近

２０億元人民幣。

面對愁雲慘霧的Ａ股，提振資本市場的舉措仍然在路上。據外電報道指，中證監最近幾周向

本地一些大型共同基金公司提出窗口指導，以非正式的方式要求這些基金公司優先推出股票基金

，其中一名消息人士指，中證監對一些基金經理提出，在發行任何新的債券基金之前須至少發行

四隻新的股票基金，不過另一名消息人士則表示當局沒有規定股票基金和債券基金的比例限制。



＊恒指四連跌，全周跌５１２點＊



美股周四（４日）延續新年後的疲弱走勢，大型科技股回落，納指連跌５日，破一年來最長

連跌紀錄。港股弱勢未改，先低開７２點，報１６５７３，跌幅隨即擴大，之後港股隨著Ａ股回

升而倒升，不過很快又再回落，午後恒指沽壓加大，全日收報１６５３５，跌１１０點或跌

０﹒７％，連跌四日，主板成交逾８１８億元。２０２４年開局首周，恒指全周跌５１２點或

３％。



＊政府以ＰＳＬ購房可期？內房股各自發展＊



上月中國三大政策性銀行淨新增抵押補充貸款（ＰＳＬ）３５００億元（人民幣．下同），

結合人行行長潘功勝去年１１月的提法，瑞銀高級中國經濟學家張寧預測，若ＰＳＬ今年能持續

放量，由地方政府以低成本政策資金購置存量住房作為保障性住房的安置處理，完全是有可能的

。

據了解，人行在２０１４年創設ＰＳＬ作為新的基礎貨幣投放工具，主要用於解決當年國家

開發銀行支持棚戶區改造的資金來源問題。對於上月投放的３５００億元ＰＳＬ，人行沒有明確

具體用途。

張寧稱，若今明年ＰＳＬ能持續投放，且規模達萬億級別，預計ＰＳＬ資金用途主要指向「

三大工程」，對房地產行業無疑是雪中送炭，相信有關措施在內部討論中。

市場憧憬政策工具助穩房地產，Ａ股城投類房企全日走強，港股內房則各自發展，華潤置地

（０１１０９）升近１％，龍湖（００９６０）微升０﹒２％，萬科（０２２０２）及中國海外

發展（００６８８）均跌０﹒３％，碧桂園（０２００７）平盤收市。



＊洛陽鉬業或成全球鈷王，是福還是禍？＊



據外電報道，洛陽鉬業（０３９９３）去年鈷產量大增超過１﹒７倍，當中剛果（金）一座

新礦產量飆升，令公司超越嘉能可，成為全球最大的鈷礦商。受消息刺激，洛鉬今早股價一度升

４％，高見４﹒４２元，不過消息被消化後股價快速回落，現價升０﹒５％，報４﹒２７元。

不過自２０２３年起，由於全球供求大幅失衡，鈷業出現嚴重的供應過剩，材料價格暴跌，

對洛鉬而言自然不是好事。失衡的天平背後，除了汽車業的改朝換代帶來的產業衝擊之外，還有

各國之間爭搶戰略資源的博弈，有報道指，積極發展新能源汽車產業的中國正在不斷增加對鈷的

戰略儲備。





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