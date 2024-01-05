《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》２０２４年新年伊始，上交所就向科創板上

市公司發布《創新制度一本通》和《上市公司自律監管案例選編》「大禮包」。兩份文件分別總

結了科創板開板４年多來制度創新和監管實踐的最新成果，旨在向市場通報近期監管工作情況、

典型案例和重點關注問題，增強經營主體的獲得感和滿意度。

其中，《創新制度一本通》歸集了發行上市、併購重組、再融資、科創債、股權激勵、詢價

轉讓、做市商、信息披露特色制度、ＥＳＧ、退市、科創板指數等１１個方面的制度創新成果，

詳解科創板創新制度的特點及實踐案例，並提供常見問題解答和具體規則索引，為科創板上市公

司適配自身需求、靈活運用創新制度提供「方向盤」和「工具書」。

《上市公司自律監管案例選編》則收錄了４年多來上交所科創板的典型監管案例，為科創板

公司劃清「紅線」，按照欺詐發行、財務造假、資金佔用、違規擔保、募集資金違規、財務信息

披露不準確等主要違規類型分門別類，以典型案例為鏡鑒，助力上市公司及股東、董監高等有關

各方提高規範意識、理解合規要求。同時，考慮到行政監管和自律監管互有銜接，選編也納入行

政處罰和行政監管措施相關內容，便於讀者了解案件全貌。

