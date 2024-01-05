《經濟通通訊社５日專訊》據《路透》報道，美國國會兩名資深眾議員敦促華府，把中國公

司移遠通信（Ｑｕｅｃｔｅｌ Ｗｉｒｅｌｅｓｓ）（滬：６０３２３６）列入受禁制的軍工企

業清單。

美國眾議院中國委員會主席加拉格爾（Ｍｉｋｅ Ｇａｌｌａｇｈｅｒ）和委員會內資深民

主黨眾議員克里斯納莫托西（Ｒａｊａ Ｋｒｉｓｈｎａｍｏｏｒｔｈｉ）稍早發表公開信，提

出了對移遠通信和另一家中國企業的安全關切，信中稱移遠通信是全球最大的物聯網模組供應商

，目前在美國的市場份額不斷擴大。不少美國的醫療設備公司、農業機械公司也使用移遠通信的

產品，而且有重要證據表明該公司向中國軍工企業提供支持。因此，使用其產品可能會導致美國

企業資料外洩，危及國家安全。

２０２１年６月，拜登總統簽署了一項行政命令，禁止美國實體投資據稱與國防或監控技術

領域有關聯的中國企業。根據規定，若被美國國防部或財政部列為受禁制軍工企業，美國企業將

不能購買或出售目標公司的公開交易證券。目前名單上有５９間公司。

移遠通信於２０１０年１０月在上海成立，公司官網介紹是由八位高級工程師一起攜手，通

過開發高性能、高質量的蜂窩通信模組，為全球物聯網市場提供穩定可靠的連接。

移遠通信的美國代表未立即回應路透置評查詢。美國財政部拒評上述消息。（ｒｙ）

