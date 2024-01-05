  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

05/01/2024 08:40

【大國博弈】美議員促華府將中國移遠通信列入禁制投資清單

　　《經濟通通訊社５日專訊》據《路透》報道，美國國會兩名資深眾議員敦促華府，把中國公
司移遠通信（Ｑｕｅｃｔｅｌ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ）（滬：６０３２３６）列入受禁制的軍工企
業清單。
　　美國眾議院中國委員會主席加拉格爾（Ｍｉｋｅ　Ｇａｌｌａｇｈｅｒ）和委員會內資深民
主黨眾議員克里斯納莫托西（Ｒａｊａ　Ｋｒｉｓｈｎａｍｏｏｒｔｈｉ）稍早發表公開信，提
出了對移遠通信和另一家中國企業的安全關切，信中稱移遠通信是全球最大的物聯網模組供應商
，目前在美國的市場份額不斷擴大。不少美國的醫療設備公司、農業機械公司也使用移遠通信的
產品，而且有重要證據表明該公司向中國軍工企業提供支持。因此，使用其產品可能會導致美國
企業資料外洩，危及國家安全。
　　２０２１年６月，拜登總統簽署了一項行政命令，禁止美國實體投資據稱與國防或監控技術
領域有關聯的中國企業。根據規定，若被美國國防部或財政部列為受禁制軍工企業，美國企業將
不能購買或出售目標公司的公開交易證券。目前名單上有５９間公司。
　　移遠通信於２０１０年１０月在上海成立，公司官網介紹是由八位高級工程師一起攜手，通
過開發高性能、高質量的蜂窩通信模組，為全球物聯網市場提供穩定可靠的連接。
　　移遠通信的美國代表未立即回應路透置評查詢。美國財政部拒評上述消息。（ｒｙ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

下一篇新聞︰05/01/2024 08:00  《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監否認叫停商品期貨量化交易

其他AH股新聞
More

05/01/2024 08:00  《人行幣策》人民銀行貨幣政策一覽

05/01/2024 08:00  《神州數據》中國主要經濟數據一覽

05/01/2024 08:00  《港滬深通》港股總市值３０﹒５萬億元，滬深７０﹒４萬億人民幣

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金