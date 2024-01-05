《經濟通通訊社５日專訊》聯合國４日發表《２０２４年世界經濟情勢與展望》報告，預測

今年全球經濟增長率放緩至２﹒４％，低於疫情前的３％。

聯合國報告指出，全球衝突升溫、天災不斷、貿易活動停滯以及持續高利率等影響，今年的

經濟增長預期僅有２﹒４％，低於２０２３年的２﹒７％。雖然２０２３年的經濟成長超乎預期

，但這兩年的經濟表現都不如新冠疫情爆發前的３％。



＊預測今年中國經濟增長放緩至４﹒７％＊



報告針對中國經濟的部分表示，當地經濟復甦面臨阻力，估計去年經濟增長５﹒３％，有所

回升，但由於房地產業疲弱、外部需求減少及貿易形勢緊張，今年中國經濟增長可能放緩至

４﹒７％。

報告顯示，由於利率高企、消費支出放緩及勞動市場疲弱，美國等多個發達經濟體在今年的

增長將會放緩。印度繼續成為全球增長最快的大型經濟體，預料今年增長６﹒２％，僅次於去年

的６﹒３％。報告預測，全球通脹率將從去年的５﹒７％降至今年的３﹒９％。但多個國家的物

價壓力仍然較大，地緣政治衝突進一步升級，有可能導致通脹回升。（ｒｙ）

