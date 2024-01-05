《經濟通通訊社５日專訊》中國社會科學院學部委員余永定接受訪談時表示，去年中國

ＧＤＰ增速超過５％已是定局。粗略推算，今年中國ＧＤＰ可以達到５％。

他預計，２０２４年最終消費和淨出口增長，對ＧＤＰ增長的貢獻大概率將低於２０２３年

，今年能否維持較高經濟增速，主要取決於資本形成。資本形成增速是否可以高於２０２３年，

取決於基礎設施的增速是否能夠明顯高於２０２３年。如果消費增速低於２０２３年，為實現

５％的ＧＤＰ增速，基礎設施投資增速可能需要達到雙位數。



＊經濟政策關鍵是提高財政赤字率＊



他強調，今年中國宏觀經濟政策的關鍵，應該是顯著提高財政赤字率，加大國債發行規模，

為廣義基礎設施投資提供充分資金。如果有足夠的項目儲備，財政赤字率提高到４％甚至５％都

應該不是問題。

貨幣政策有空間也有必要進一步放鬆，但應該以擴張性財政政策為先導，否則對總需求的刺

激作用可能有限。而低利息率可以為國債發行創造良好條件。



＊２０２４年中國應該能夠穩定房地產市場＊



余永定又說，不認為中國房地產市場存在嚴重泡沫，問題是資源錯配。只要根據實際情況制

定切實可行的房企化債方案，今年中國應該能夠穩定房地產市場，不會在中國引發金融危機。但

是未來相當一段時間房地產業應該會處於「休養生息」，「蓄勢待發」的狀態。

最後，他又提到，就中國而言，維持３％至４％甚至更高一點的通脹率是適當的。如果通脹

率低於２％，當局應該毫不猶豫地執行擴張性財政貨幣政策。（ｒｙ）

