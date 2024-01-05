《經濟通通訊社５日專訊》據《證券時報》報道，按照《黨和國家機構改革方案》中「地方

層面的改革任務力爭在２０２４年年底前完成」的要求，中國地方金融監管體制將有大的調整。

調整方向遵循方案提出的「建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制

，統籌優化中央金融管理部門地方派出機構設置和力量配備。地方政府設立的金融監管機構專司

監管職責，不再加掛金融工作局、金融辦公室等牌子。」

據多個省市地方金融監管部門人士透露，在省級以下的機構改革中，除省會城市、副省級城

市、計劃單列市外，普通地級市、各區縣已設立的地方金融監管局（或地方金融辦）或將不再保

留。



＊最終方案今年上半年出台＊



某市金融局局長表示，改革後保留下來的地方金融監管機構的職能主要有三方面：黨建工作

、傳統地方「７＋４」金融組織監管，以及金融風險的防範處置工作。

據一位西南省份監管人士稱，最終的地方金融監管機構職責、機構、編制的三定方案有望在

２０２４年上半年出台。屆時關於機構改革的各方面議題也將塵埃落定。（ｒｙ）

