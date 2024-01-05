《經濟通通訊社５日專訊》２０２４年開年，人民銀行連續在公開市場回收流動性，本周人

行共開展２４１０億元逆回購操作，對沖２６６４０億元到期，本周實現淨回籠２４２３０億元

，為歷來單周最高。

滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１５％，報２９４９點，深成指低開

０﹒１１％，互聯網、石油股走低，旅遊股繼續向好，昨日（４日）下跌的保險股回升。

中證監澄清，「商品期貨市場量化交易被叫停」等市場傳聞為不實消息。中證監表示，

２０２４年，各商品期貨交易所將對達到一定標準的程序化交易客戶實行差異化手續費減收政策

，並非叫停期貨市場的程序化交易。南華期貨（滬：６０３０９３）、弘業期貨

（深：００１２３６）等見回升。

美國國會兩名資深眾議員敦促華府，把上海移遠通信（滬：６０３２３６）列入受禁制的軍

工企業清單。因移遠通信是全球最大的物聯網模組供應商，目前在美國的市場份額不斷擴大，不

少美國的醫療設備公司、農業機械公司也使用移遠通信的產品，而且有重要證據表明該公司向中

國軍工企業提供支持。移遠通信低開，跌約０﹒６％。（ｃｔ）

