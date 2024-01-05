《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行今日進行７５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，

本周累計淨回籠２﹒４２３萬億元，創歷史最高記錄；不過銀行間流動性未受影響，盤初銀行間

隔夜和７天質押式回購利率均變化不大。

滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１５％，深成指低開０﹒１１％，其

後三大指數盤中翻紅，惟滬綜指半日仍收跌０﹒１３％，報２９５０﹒６１點，深成指跌

０﹒２４％，創業板指跌０﹒６１％。銀行股、地產股逆市拉升，旅遊股延續連日來升勢，消費

電子板塊走低，ＭＲ方向領跌。兩市半天成交４４１６億元，較上日（４日）同時段成交增近

７％。

銀行板塊受追捧，瑞豐銀行（滬：６０１５２８）一度漲停，半日升８﹒８％，中信銀行

（滬：６０１９９８）升近５％，蘇州銀行（深：００２９６６）升３﹒８％，成都銀行

（滬：６０１８３８）、平安銀行（深：０００００１）、招商銀行（滬：６０００３６）等漲

幅居前。

另外，瑞銀高級中國經濟學家張寧指出，上月三大政策性銀行淨新增抵押補充貸款

（ＰＳＬ）３５００億元惹市場憧憬，若ＰＳＬ持續放量，政府借助低成本的政策資金購置存量

住房作為保障性房和城中村改造的處理，完全是有可能的。

市場憧憬政策工具為房地產行業雪中送炭，區域地產股升勢凌厲，雲南城投

（滬：６００２３９）、津投城開（滬：６００３２２）漲停，華發股份（滬：６００３２５）

升４﹒６％，深振Ａ（深：０００００６）、天保基建（深：０００９６５）、合肥城建

（深：００２２０８）、津濱發展（深：０００８９７）均升逾２％。（ｒｙ）

