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AH股新聞

05/01/2024 15:05

《Ａ股行情》４５００股飄綠滬指跌０﹒９％，新年首周挫１﹒５％

　　《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行今日進行７５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，
本周累計淨回籠２﹒４２３萬億元，創歷史最高記錄；不過銀行間流動性未受影響，上海銀行間
同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）除兩周期限小升９﹒６基點，其餘期限全線向下。
　　滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒１５％，深成指低開０﹒１１％，其後三大指數盤中翻
紅，不過去到午後市況重新轉差，軍工股顯著領跌，互聯網、通信設備、醫藥等板塊同跌，全日
超過４５００隻個股下跌，拖累滬綜指全日仍收跌０﹒８５％，報２９２９﹒１８點。累計新年
首周，跨年因素消除，人行大收水，滬指全日下跌１﹒５４％，開局不利。
　　深成指全日跌１﹒０７％，創業板指跌０﹒６１％。成交稍稍提振，兩市全日成交７３６３
億元，按日增長９﹒３％，陸股通淨流入近２０億元。
　
＊軍工股領跌，城投類房企逆市升＊
　
　　軍工股今日領跌，中航重機（滬：６００７６５）瀉９％，派克新材（滬：６０５１２３）
挫７﹒６％，鋼研高納（深：３０００３４）跌５﹒６％，航宇科技（滬：６８８２３９）跌
５﹒２％，中國海防（滬：６００７６４）跌４﹒６％，中科海訊（深：３００８１０）走低
３﹒９％，中船科技（滬：６０００７２）跌３﹒３％。
　　瑞銀高級中國經濟學家張寧指出，若ＰＳＬ今年能持續放量，地方政府可能會以低成本資金
購置存量住房作為保障性住房。市場憧憬政策工具助穩房地產行業，城投類房企升勢凌厲，雲南
城投（滬：６００２３９）漲停，津投城開（滬：６００３２２）漲８﹒８，津濱發展
（深：０００８９７）升１﹒７％，渝開發（深：０００５１４）跟漲１％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３３２９﹒１１　－０﹒５４　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２９２９﹒１８　－０﹒８５　　　　３２５９﹒１７　　
　　上證Ａ股指數　　３０７１﹒１６　－０﹒８５　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９１１６﹒４４　－１﹒０７　　　　４１０３﹒８７　　
　　深圳創業板指數　１７７５﹒５８　－１﹒４５　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３２﹒８２　　－０﹒４１　　　　　１﹒２２　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０６６﹒２９　－０﹒０５　　　　　０﹒６６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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