《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行今日進行７５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，

本周累計淨回籠２﹒４２３萬億元，創歷史最高記錄；不過銀行間流動性未受影響，上海銀行間

同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）除兩周期限小升９﹒６基點，其餘期限全線向下。

滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒１５％，深成指低開０﹒１１％，其後三大指數盤中翻

紅，不過去到午後市況重新轉差，軍工股顯著領跌，互聯網、通信設備、醫藥等板塊同跌，全日

超過４５００隻個股下跌，拖累滬綜指全日仍收跌０﹒８５％，報２９２９﹒１８點。累計新年

首周，跨年因素消除，人行大收水，滬指全日下跌１﹒５４％，開局不利。

深成指全日跌１﹒０７％，創業板指跌０﹒６１％。成交稍稍提振，兩市全日成交７３６３

億元，按日增長９﹒３％，陸股通淨流入近２０億元。



＊軍工股領跌，城投類房企逆市升＊



軍工股今日領跌，中航重機（滬：６００７６５）瀉９％，派克新材（滬：６０５１２３）

挫７﹒６％，鋼研高納（深：３０００３４）跌５﹒６％，航宇科技（滬：６８８２３９）跌

５﹒２％，中國海防（滬：６００７６４）跌４﹒６％，中科海訊（深：３００８１０）走低

３﹒９％，中船科技（滬：６０００７２）跌３﹒３％。

瑞銀高級中國經濟學家張寧指出，若ＰＳＬ今年能持續放量，地方政府可能會以低成本資金

購置存量住房作為保障性住房。市場憧憬政策工具助穩房地產行業，城投類房企升勢凌厲，雲南

城投（滬：６００２３９）漲停，津投城開（滬：６００３２２）漲８﹒８，津濱發展

（深：０００８９７）升１﹒７％，渝開發（深：０００５１４）跟漲１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３２９﹒１１ －０﹒５４

上證綜合指數 ２９２９﹒１８ －０﹒８５ ３２５９﹒１７

上證Ａ股指數 ３０７１﹒１６ －０﹒８５

深證成份指數 ９１１６﹒４４ －１﹒０７ ４１０３﹒８７

深圳創業板指數 １７７５﹒５８ －１﹒４５

上證Ｂ股指數 ２３２﹒８２ －０﹒４１ １﹒２２

深證Ｂ股指數 １０６６﹒２９ －０﹒０５ ０﹒６６

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