《經濟通通訊社５日專訊》上證Ａ股指數半日收市跌０﹒１３％，報３０９３點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１０億元，用２％，資金流入
８﹒６億元。（ｃｔ）
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05/01/2024 11:35
《滬股通》上證Ａ股指數半日跌０﹒１３％，資金流入８﹒６億
《經濟通通訊社５日專訊》上證Ａ股指數半日收市跌０﹒１３％，報３０９３點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１０億元，用２％，資金流入
８﹒６億元。（ｃｔ）
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