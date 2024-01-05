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AH股新聞

05/01/2024 11:35

《深股通》深成指半日跌０﹒２４％，資金流出１２﹒６億

　　《經濟通通訊社５日專訊》深證成分指數半日收市跌０﹒２４％，報９１９３點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３２億元，賣盤超買盤，淨流出
１２﹒６億元。（ｃｔ）

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