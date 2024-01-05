《經濟通通訊社５日專訊》２０２３年１２月中國三大政策性銀行淨新增抵押補充貸款
（ＰＳＬ）３５００億元（人民幣．下同），惹市場憧憬。據《財新》報道，瑞銀高級中國經濟
學家張寧指出，若ＰＳＬ今年能持續放量，結合人行行長潘功勝去年１１月提到的探討「由地方
政府以低成本資金購置存量住房作為保障性住房」，有想象空間。
人行在２０１４年創設ＰＳＬ作為新的基礎貨幣投放工具，主要用於解決當年國家開發銀行
支持棚戶區改造的資金來源問題。對於上月投放的３５００億元ＰＳＬ，人行沒有明確具體用途
，亦未表示今年是否繼續投放。
＊３５００億ＰＳＬ用途預計指向「三大工程」＊
張寧稱，若今明年ＰＳＬ能持續投放，且規模達到與棚改時類似的萬億級別，按照目前預計
ＰＳＬ資金用途主要指向「三大工程」（保障性住房建設、公共基礎設施建設、城中村改造），
對房地產行業無疑是雪中送炭。
張寧指出，有關措施相信在內部討論中，「房地產市場的庫存壓力很高，政府借助ＰＳＬ或
其他低成本的政策資金購置存量住房，作為未來保障房和城中村改造的安置處理完全是有可能的
，也是有空間去想象的。」
市場憧憬政策工具助穩房地產行業，滬深地產股今日回升，區域地產股更升勢凌厲，雲南城
投（滬：６００２３９）、津投城開（滬：６００３２２）漲停，華發股份
（滬：６００３２５）升近５％，深振Ａ（深：０００００６）升３﹒６％，津濱發展
（深：０００８９７）升３﹒５％，合肥城建（深：００２２０８）、城建發展
（滬：６００２６６）等跟漲。
龍頭房企，萬科（深：０００００２）、保利發展（滬：６０００４８）等亦升近２％。
（ｒｙ）
【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動