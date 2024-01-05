《經濟通通訊社５日專訊》２０２３年１２月中國三大政策性銀行淨新增抵押補充貸款

（ＰＳＬ）３５００億元（人民幣．下同），惹市場憧憬。據《財新》報道，瑞銀高級中國經濟

學家張寧指出，若ＰＳＬ今年能持續放量，結合人行行長潘功勝去年１１月提到的探討「由地方

政府以低成本資金購置存量住房作為保障性住房」，有想象空間。

人行在２０１４年創設ＰＳＬ作為新的基礎貨幣投放工具，主要用於解決當年國家開發銀行

支持棚戶區改造的資金來源問題。對於上月投放的３５００億元ＰＳＬ，人行沒有明確具體用途

，亦未表示今年是否繼續投放。



＊３５００億ＰＳＬ用途預計指向「三大工程」＊



張寧稱，若今明年ＰＳＬ能持續投放，且規模達到與棚改時類似的萬億級別，按照目前預計

ＰＳＬ資金用途主要指向「三大工程」（保障性住房建設、公共基礎設施建設、城中村改造），

對房地產行業無疑是雪中送炭。

張寧指出，有關措施相信在內部討論中，「房地產市場的庫存壓力很高，政府借助ＰＳＬ或

其他低成本的政策資金購置存量住房，作為未來保障房和城中村改造的安置處理完全是有可能的

，也是有空間去想象的。」

市場憧憬政策工具助穩房地產行業，滬深地產股今日回升，區域地產股更升勢凌厲，雲南城

投（滬：６００２３９）、津投城開（滬：６００３２２）漲停，華發股份

（滬：６００３２５）升近５％，深振Ａ（深：０００００６）升３﹒６％，津濱發展

（深：０００８９７）升３﹒５％，合肥城建（深：００２２０８）、城建發展

（滬：６００２６６）等跟漲。

龍頭房企，萬科（深：０００００２）、保利發展（滬：６０００４８）等亦升近２％。

（ｒｙ）

