《經濟通通訊社５日專訊》內地債務風險持續擴散，民營不良資產公司國厚資產日前連發三

則公告，透露公司截至１月１日逼近３億元（人民幣．下同）的債務到期未償還，涉及應還款經

營主體共９個，不過目前尚未觸發交叉違約保護。國厚資產目前有近６１３０萬元貨幣資金被凍

結，去年涉及仲裁訴訟及查封扣押或凍結案件共８起。

國厚資產解釋，由於部分資產包處理不及預期，資金回收不理想，同時投出的部分股權未能

按計劃退出，加上融資環境變化較大，再融資面臨困難，導致公司出現流動性緊張。

據內媒統計，國厚資產今年將集中迎來５筆債券到期，金額合計約２２﹒７７億元。

國厚資產早於去年便在半年報透露公司有６２００萬元銀行貸款逾期未付，若計及合併報表

範圍則共計７２００萬元銀行貸款逾期。國厚資產亦曾收到中證監的警示函，被指將債券部分募

集資金被用於臨時補充現金流，且國厚資產債務逾期並未單獨向外披露。

惠譽周四（４日）下調中國四大國有ＡＭＣ的評級，反映政府支持減弱預期，並將其中３間

列入負面觀察。（ｅｙ）

